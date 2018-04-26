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10:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Тольяттинец спас 6-летнего ребенка, который упал с эскалатора

Пострадавший мальчик сейчас в больнице.

В торговом центре «Аэрохол» в Тольятти в среду, 25 апреля, произошло ЧП. С эскалатора упал шестилетний ребенок. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» рассказали на станции «скорой помощи».

Очевидцы в соцсетях пишут, что один из посетителей ТЦ поймал ребенка и смягчил падение.

— Я с мужем видела сам момент падения. Парнишка молодой сначала кричал «стой, упадешь!», и тут же падение. Парень пытался поймать ребенка, и неплохо смягчил падение. Уважение ему. Молодец! Если б ребенок упал на кафель, 100% расшибся насмерть, — рассказала очевидец Татьяна.

— Я работаю в ТЦ «Аэрохол». Была на первом этаже, услышала сначала мужской крик (голос охранника), сильный грохот, детский плач, крики женщин, — вспоминает работница ТЦ Милана. — Когда подошла, увидела толпу людей, бледных от ужаса. На лавочке мальчик лежит, бледный, плачет. Возле него мама. Говорит, сынок, держись, не покидай меня. Оказалось, он упал с эскалатора, который вел на третий этаж. Он катался на перилах.

Медики «скорой» отвезли шестилетнего ребенка в больницу. О его состоянии пока ничего не известно.

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