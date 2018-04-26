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10:00 (мск), источник: VLADNEWS

Рядом с ТОВМИ парень застрелил девушку из ружья и застрелился сам

Девушка пыталась убежать от преступника.

На улице Камской произошло жестокое убийство, сообщает корреспондент РИА VladNews. Молодой человек застрелил девушку из ружья, а после застрелился сам. Очевидцы сообщают, что девушка пыталась сбежать от убийцы. Местные жители слышали несколько громких хлопков.

Как сообщает источник, девушка пыталась уехать на машине, но молодой человек перекрыл ей дорогу своим авто, затем выбежал из машины и выстрелил убегающей девушке в ногу и в голову. После этого молодой человек выстрелил из ружья себе в грудь.

Как сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская, на место преступления уже выехали сотрудники следственного комитета. РИА VladNews выясняет обстоятельства произошедшего.

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