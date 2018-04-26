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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

В Челябинске будут судить банду налетчиков в медицинских масках

Преступники промышляли кражами из магазинов.

Восемь челябинцев пойдут под суд за кражи из магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Все кражи происходили в августе — ноябре прошлого года в Советском районе города, — уточняет пресс-служба. — Налетчики выносили из магазинов предметы, предназначенные для хранения денежных средств: терминал, сейф, кассовый ящик. А также предметы бытовой техники и фейерверки.

Каждый раз южноуральцы ходили на дело разным составом группы. Но всегда надевали медицинские маски и использовали перчатки. Сначала они взламывали двери подсобных помещений, чтобы отвлечь внимание экипажей охранных предприятий, а потом возвращались за ценными вещами.

Во время последнего налета на магазин «Керхер» преступников задержали.

В общей сложности банда украла 337,5 тысяч рублей. Большую часть похищенного преступники вернули, тем не менее все могут сесть в тюрьму на четыре года.

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