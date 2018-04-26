В Челябинске будут судить банду налетчиков в медицинских масках
Преступники промышляли кражами из магазинов.
Преступники промышляли кражами из магазинов.
Восемь челябинцев пойдут под суд за кражи из магазинов, сообщает
— Все кражи происходили в августе — ноябре прошлого года в Советском районе города, — уточняет
Каждый раз южноуральцы ходили на дело разным составом группы. Но всегда надевали медицинские маски и использовали перчатки. Сначала они взламывали двери подсобных помещений, чтобы отвлечь внимание экипажей охранных предприятий, а потом возвращались за ценными вещами.
Во время последнего налета на магазин «Керхер» преступников задержали.
В общей сложности банда украла 337,5 тысяч рублей. Большую часть похищенного преступники вернули, тем не менее все могут сесть в тюрьму на четыре года.