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09:41 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Хабаровск окутало дымом от пожаров в соседних регионах

Хабаровск затянуло дымом из-за пожаров в соседних регионах.

Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

По данным синоптиков, дым идет с запада — большие площади возгораний в Амурской области и Еврейской АО. «Кроме того, есть пожары и в Хабаровском крае, в том числе сельскохозяйственные палы сухого травостоя», — сообщили в гидрометцентре.

Метеостанции в Хабаровске отметили ухудшение видимости до 1,5 км. Порывы ветра в регионе достигают 15−16 м/с. Сильный западный ветер также отмечается в соседних регионах. По данным синоптиков, погода должна измениться к пятнице.

К утру среды в Хабаровском крае зарегистрировали свыше 70 термоточек с активным горением, действовало восемь пожаров на площади почти в 12 тыс. га.

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