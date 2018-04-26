Хабаровск окутало дымом от пожаров в соседних регионах

Об этом ТАСС сообщили в Дальневосточном гидрометцентре.

По данным синоптиков, дым идет с запада — большие площади возгораний в Амурской области и Еврейской АО. «Кроме того, есть пожары и в Хабаровском крае, в том числе сельскохозяйственные палы сухого травостоя», — сообщили в гидрометцентре.

Метеостанции в Хабаровске отметили ухудшение видимости до 1,5 км. Порывы ветра в регионе достигают 15−16 м/с. Сильный западный ветер также отмечается в соседних регионах. По данным синоптиков, погода должна измениться к пятнице.