Подросток «заминировал» по телефону хабаровский автовокзал

В дежурную часть поступило сообщение от неизвестного. По его словам, возникла опасность для посетителей автодорожного вокзала. К зданию в экстренном порядке съехались все оперативные службы. Сотрудники полиции эвакуировали около ста человек, а кинолог с собакой проверили помещения автовокзала и не обнаружили никаких подозрительных предметов.

Сотрудники городского отдела полиции вместе с коллегами из управления ФСБ России по Хабаровскому краю установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 17-летний житель посёлка Обор района имени Лазо. В дальневосточной столице парень до декабря прошлого года обучался в техникуме, но затем его отчислили. Фигурант объяснил, что сообщение с ложной информацией сделал из хулиганских побуждений.