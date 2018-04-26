Подросток «заминировал» по телефону хабаровский автовокзал

В дежурную часть поступило сообщение от неизвестного. По его словам, возникла опасность для посетителей автодорожного вокзала. К зданию в экстренном порядке съехались все оперативные службы. Сотрудники полиции эвакуировали около ста человек, а кинолог с собакой проверили помещения автовокзала и не обнаружили никаких подозрительных предметов.
Сотрудники городского отдела полиции вместе с коллегами из управления ФСБ России по Хабаровскому краю установили личность и задержали злоумышленника. Им оказался 17-летний житель посёлка Обор района имени Лазо. В дальневосточной столице парень до декабря прошлого года обучался в техникуме, но затем его отчислили. Фигурант объяснил, что сообщение с ложной информацией сделал из хулиганских побуждений.
Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, стражи порядка завели на подростка уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Злоумышленнику грозит крупный штраф или до трёх лет лишения свободы. На время расследования молодого человека отпустили под подписку о невыезде.