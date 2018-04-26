Пропавший без вести риелтор из Челябинской области две недели не выходит на связь

Источник: Комсомольская правда

Житель Трехгорного Александр Лоськов в свои 30 с небольшим добился много: свой дом, дорогой автомобиль. Работал риелтором, занимался брокерской деятельностью. Но думал не только о деньгах. Любил музыку, писал песни. И вообще друзья и родные характеризуют его как душевного, позитивного и открытого человека. 11 апреля он неожиданно исчез.

— За день до этого он был у нас в гостях, — рассказывает подруга пропавшего Юлия Булыгина. — Много говорил по телефону по работе — он был очень востребован как риелтор. Созвонился с какой-то девушкой и поехал на деловую встречу. 11 апреля планировал отправиться в Челябинск. Но в ночь с 10 на 11 апреля он внезапно пропал.