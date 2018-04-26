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09:46 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавший без вести риелтор из Челябинской области две недели не выходит на связь

Он не приехал на важную встречу и исчез.

Источник: Комсомольская правда

Житель Трехгорного Александр Лоськов в свои 30 с небольшим добился много: свой дом, дорогой автомобиль. Работал риелтором, занимался брокерской деятельностью. Но думал не только о деньгах. Любил музыку, писал песни. И вообще друзья и родные характеризуют его как душевного, позитивного и открытого человека. 11 апреля он неожиданно исчез.

— За день до этого он был у нас в гостях, — рассказывает подруга пропавшего Юлия Булыгина. — Много говорил по телефону по работе — он был очень востребован как риелтор. Созвонился с какой-то девушкой и поехал на деловую встречу. 11 апреля планировал отправиться в Челябинск. Но в ночь с 10 на 11 апреля он внезапно пропал.

Врагов у него не было, всегда находил способы решения проблем и споров. Александр любит выбираться на природу на два — три дня. Потому друзья и родственники не запаниковали сразу. Они забеспокоились, когда узнали, что он не явился на важные встречи, не закончил дела и пропал — потому что, по их словам, такого Александр никогда бы себе не позволил.

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