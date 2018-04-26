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09:54 (мск), источник: РИА Новости

Главврач назвал причину задымления в роддоме в Уфе

УФА, 26 апр — РИА Новости. Задымление в уфимском роддоме, в результате которого были эвакуированы 238 человек, в том числе 56 новорожденных, предположительно произошло из-за замыкания электропроводки, сообщил РИА Новости главный врач республиканской клинической больницы имени Куватова Ринат Нагаев.

В ночь на четверг на первом этаже акушерско-гинекологического корпуса республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе на посту дежурной медсестры произошло задымление. Из здания были эвакуированы 238 человек, в том числе 56 новорожденных. На месте работают дознаватели.

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«Проводим собственную проверку, дознаватели устанавливают причину. Предположительно задымление произошло на первом этаже отделения патологии новорожденных, из-за замыкания электропроводки», — сказал агентству Нагаев.

По его словам, в момент задымления на первом этаже были девять новорожденных на искусственной вентиляции легких, при этом в операционных не было рожениц, все спали.

«Для безопасности рожениц и новорожденных было принято решение эвакуировать всех из здания. Детей с патологиями, которые на искусственной вентиляции легких и подключенны к аппаратам, перевели с помощью коллег из других клиник в больницы, где есть возможность продолжить их лечение. Они будут оставаться там. Остальных рожениц и младенцев, эвакуированных в хирургическую и терапевтическую отделения нашей больницы, после завтрака вернули в свои палаты», — рассказал Нагаев.

Он отметил, что роддом в четверг продолжит свою работу в штатном режиме, запланированы четыре операции.

«После трагедии в Кемерово в апреле персонал больницы проходил тестирование на пожарную безопасность, все в момент инцидента сработали быстро и слаженно», — отметил главврач.

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