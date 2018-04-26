После обысков в комитете по труду задержан подозреваемый в хищении почти 4 млн

Как стало известно «Фонтанке», 25 апреля в отдел полиции доставили 40-летнего Алексея Ефимова, который возглавляет ООО «АМС». По данным «СПАРК», фирма основана в 2015 году, среди партнеров — Минкультуры и комитет по печати Смольного, которых компания обеспечивала плакатами и рекламно-справочными материалами. Однако следствие интересует другая фирма, от имени которой якобы действовал Ефимов, — «Парус». Предполагается, что в период времени с 2016 по 2017 коммерсант похитил 3,8 миллиона рублей субсидий. Деньги были предназначены на рабочие места для инвалидов, но возможности для трудоустройства они так и не получили.
Предприниматель задержан на двое суток.
Напомним, уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в феврале этого года. Накануне экономическая полиция при силовой поддержке Росгвардии прошла с обысками по десяти адресам. Навестили комитет по труду и занятости, получившие субсидии организации и квартиры подозреваемых. Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что в полицию доставлены несколько подозреваемых.