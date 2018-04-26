Два троллейбуса попали в ДТП в Новосибирске

В первой половине четверга, 26 апреля, сразу два ДТП с участием троллейбусов произошло в Октябрьском районе Новосибирска.

Сначала на улице Бориса Богаткова, недалеко от перекрёстка с улицей Красина, водитель Hyundai Solaris во время разворота не заметил приближающийся общественный электротранспорт и врезался в него. Водитель троллейбуса пытался уйти от столкновения, в результате переехал через бордюр и застрял.

Спустя несколько часов очередное ДТП произошло на пересечении улиц Кирова и Никитина.

— Удар на себя принял автомобиль Subaru Forester. В столкновении ему повредило весь правый борт и правое заднее колесо, — рассказывают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».