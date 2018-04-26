Рухнувший в Сатке бункер похоронил под собой рабочего
Мужчина выполнял демонтаж конструкций.
Мужчина выполнял демонтаж конструкций.
В Сатке при обрушении железобетонного бункера погиб рабочий. Инцидент случился 25 апреля, сообщили «Уралинформбюро» в
Обрушение произошло на территории комбината «Магнезит», когда бригада рабочих выполняла демонтаж конструкций. Погибшему было 55 лет. Для извлечения его тела
В январе 2018 года похожий случай произошел в челябинском поселке Бажово — крыша и конструкции заброшенного здания рухнули на мужчину и женщину, воровавших металлолом.