Рухнувший в Сатке бункер похоронил под собой рабочего

В Сатке при обрушении железобетонного бункера погиб рабочий. Инцидент случился 25 апреля, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обрушение произошло на территории комбината «Магнезит», когда бригада рабочих выполняла демонтаж конструкций. Погибшему было 55 лет. Для извлечения его тела из-под завалов потребовалось привлечение двух автокранов.