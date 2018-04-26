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10:09 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Рухнувший в Сатке бункер похоронил под собой рабочего

Мужчина выполнял демонтаж конструкций.

В Сатке при обрушении железобетонного бункера погиб рабочий. Инцидент случился 25 апреля, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе поисково-спасательной службы Челябинской области.

Обрушение произошло на территории комбината «Магнезит», когда бригада рабочих выполняла демонтаж конструкций. Погибшему было 55 лет. Для извлечения его тела из-под завалов потребовалось привлечение двух автокранов.

В январе 2018 года похожий случай произошел в челябинском поселке Бажово — крыша и конструкции заброшенного здания рухнули на мужчину и женщину, воровавших металлолом.

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