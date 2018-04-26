В Каневском районе при взрыве газа в квартире пострадал один человек
В станице Каневской 26 апреля в многоквартирном доме взорвался газ.
В станице Каневской 26 апреля в многоквартирном доме взорвался газ.
Сообщение о взрыве в квартире дома на улице Гагарина поступило спасателям в 8:21. Спасатели прибыли на место и установили, что хлопок газа произошел на кухне в квартире на первом этаже. Также после взрыва начался пожар. Площадь возгорания составляла 30 кв. метров. По внешним признакам несущие конструкции не повреждены, деформированы оконный и дверной проемы, сообщили в
В 8:29 пожар локализовали. Возгорание полностью ликвидировали в 8:37.
По предварительным данным, погибших нет, пострадал один человек. Всего в работах были задействованы 33 человека и десять машин.