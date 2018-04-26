В Воронежской области грузовик загорелся после столкновения с фурой: водитель погиб

Грузовик ГАЗ-3010 GD врезался в стоящий на дороге Renault Magnum на трассе М-4 «Дон» в среду, 25 апреля. Водитель ГАЗ погиб на месте происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось на 758 км в 23:45. По данным полиции, за рулем фуры был 48-летний мужчина. После столкновения, грузовик загорелся. Водитель ГАЗ погиб на месте. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.