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11:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области грузовик загорелся после столкновения с фурой: водитель погиб

Личность погибшего устанавливается.

Грузовик ГАЗ-3010 GD врезался в стоящий на дороге Renault Magnum на трассе М-4 «Дон» в среду, 25 апреля. Водитель ГАЗ погиб на месте происшествия, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области.

ДТП случилось на 758 км в 23:45. По данным полиции, за рулем фуры был 48-летний мужчина. После столкновения, грузовик загорелся. Водитель ГАЗ погиб на месте. Сотрудники полиции устанавливают личность погибшего.

В Воронежской области 25 апреля случилось 105 аварий. В пяти ДТП пострадали пять человек и один погиб.

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