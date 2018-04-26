СК не увидел халатности в действиях руководства авиазавода, где произошло отравление таллием

СУ Следственного Комитета РФ по Ростовской области направило обращение пострадавших в УМВД по Таганрогу, это следует из копии отказа, которая имеется у «Ъ-Юг», документ подписан капитаном юстиции Барашевым.

В заявлении, которое семь пострадавших направили в следственный комитет, (копия которого также имеется у «Ъ-Юг») говорится: «В случае, если массовое отравление сотрудников произошло в результате несоблюдения норм промышленного или бытового использования опасного отравляющего вещества, то должностные лица, допустившие подобное на закрытой территории ПАО “ТАНТК им. Г. М. Бериева”, подлежат привлечению к уголовной ответственности по ст. 293 ч.2 УК РФ. Предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 105, 293 УК РФ, производится следователями Следственного комитета РФ». Пострадавшие говорят, что такие действия следственного комитета говорят о том, что руководство предприятия на халатность проверять не будут.

«Если они перенаправили заявление в УМВД, то дело по халатности не может быть возбуждено. Они могли бы дать объективную оценку обстоятельствам, о которых мы говорим, но они даже отказались рассматривать наше обращение», — объяснила «Ъ-Юг» пострадавшая Инна Алейникова, которая была юристом предприятия.

О массовом отравлении таллием на ТАНТК им. Бериева в Таганроге стало известно в начале марта. Больше 30 сотрудников закрытого авиапредприятия стали жертвой отравления. Среди пострадавших оказались юристы, экономисты и инженеры. После публикаций в СМИ МВД все же возбудило уголовное дело по факту случившегося. Позже был задержан подозреваемый, который сразу же дал признательные показания. Им оказался инженер Владислав Шульга. Полицейским он объяснил, что решил отравить коллег, чтобы отомстить им. Главной жертвой должен был стать юрист Сагиль Махмудов, из-за которого Шульгу лишили прав.