Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Сын Ирины Дубцовой увлекся экстримом
Муж и жена из РФ создали бизнес, принесший 1,5 млрд руб. за год
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
10:50 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани девушка за рулем иномарки сбила велосипедиста-нарушителя

Велосипедист попал под машину в Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Авария произошла 25 апреля в 16.00 на ул. Шамиля Усманова. 29-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Logan сбила 18-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга.

Все новости региона
Тест. Узнай советский фильм по крылатой фразе
ЦБ взял на санацию Азиатско-тихоокеанский банк
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Смогут ли США догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь