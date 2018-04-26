В Казани девушка за рулем иномарки сбила велосипедиста-нарушителя
Велосипедист попал под машину в Казани, сообщает
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Велосипедист попал под машину в Казани, сообщает
Авария произошла 25 апреля в 16.00 на ул. Шамиля Усманова. 29-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Logan сбила 18-летнего велосипедиста, который переезжал дорогу в неустановленном месте.
В результате ДТП пострадавший получил сотрясение головного мозга.