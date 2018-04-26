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10:41 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре полиция проверит отделение Сбербанка после повреждения банкомата

В Краснодаре полиция начала проверку по факту повреждения банкомата в одном из отделений Сбербанка.

Источник: ЮГА.ру

Ранее в соцсетях опубликовали информацию о том, что около 6:30 отделение Сбербанка на улице Лузана было оцеплено. По словам пользователей, там были выбиты стекла и оконная рама.

«По факту повреждения банкомата в отделении Сбербанка полиция проводит проверку», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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