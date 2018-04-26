В Краснодаре полиция проверит отделение Сбербанка после повреждения банкомата
В Краснодаре полиция начала проверку по факту повреждения банкомата в одном из отделений Сбербанка.
В Краснодаре полиция начала проверку по факту повреждения банкомата в одном из отделений Сбербанка.
Ранее в соцсетях опубликовали информацию о том, что около 6:30 отделение Сбербанка на улице Лузана было оцеплено. По словам пользователей, там были выбиты стекла и оконная рама.
«По факту повреждения банкомата в отделении Сбербанка полиция проводит проверку», — сообщили в