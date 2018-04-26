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10:50 (мск), источник: Фонтанка

Спешившую в Петербург «Ласточку» остановил огнетушитель

Расписание пригородного поезда скорректировал посторонний предмет на железнодорожных путях. В Петербург «Ласточка» опоздает на полчаса.

Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, следовавший из Новгорода поезд застрял на перегоне между Колпино и Славянкой около половины десятого утра 26 апреля. Остановил состав пустой огнетушитель, замеченный машинистом на путях на 24-м километре. К постороннему предмету вызвали сотрудников транспортной полиции, движение на перегоне временно остановили. Окончания проверки пассажиры ждали в поезде.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги уточнили, что в десять часов «Ласточка» продолжила движение. На расписание других поездов огнетушитель не повлиял, но пригородный поезд из Новгорода в Петербург прибудет с получасовым опозданием.

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