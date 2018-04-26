Спешившую в Петербург «Ласточку» остановил огнетушитель

Как сообщили «Фонтанке» в управлении на транспорте МВД РФ по СЗФО, следовавший из Новгорода поезд застрял на перегоне между Колпино и Славянкой около половины десятого утра 26 апреля. Остановил состав пустой огнетушитель, замеченный машинистом на путях на 24-м километре. К постороннему предмету вызвали сотрудников транспортной полиции, движение на перегоне временно остановили. Окончания проверки пассажиры ждали в поезде.