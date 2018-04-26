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13:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом мужчина пойдет под суд за взятку приставу

40-летний житель Палласовского района предстанет перед судом за неуплату алиментов и покушение на дачу взятки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, 20 июля 2015 года Палласовским отделом УФССП России по региону в отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. 29 августа прошлого года он был оштрафован за уклонение от алиментных платежей, задолжав, в общей сложности, своей несовершеннолетней дочери более 230 тысяч рублей.

По факту неуплаты алиментов судебные приставы возбудили в отношении мужчины уголовное дело. 28 марта подозреваемый решил «договориться» с судебным приставом и предложил ему взятку за прекращение уголовного дела. Однако госслужащий отказался. Тогда должник купил коньяк, пошел к старшему судебному приставу, положив ему на стол пакет, в котором лежал дорогой алкоголь и 10 тысяч рублей. Но и старший судебный пристав взятку не взял, а вызвал полицию.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину мужчина полностью признал.

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