Под Волгоградом мужчина пойдет под суд за взятку приставу
40-летний житель Палласовского района предстанет перед судом за неуплату алиментов и покушение на дачу взятки.
40-летний житель Палласовского района предстанет перед судом за неуплату алиментов и покушение на дачу взятки.
Как рассказали «КП-Волгоград» в
По факту неуплаты алиментов судебные приставы возбудили в отношении мужчины уголовное дело. 28 марта подозреваемый решил «договориться» с судебным приставом и предложил ему взятку за прекращение уголовного дела. Однако госслужащий отказался. Тогда должник купил коньяк, пошел к старшему судебному приставу, положив ему на стол пакет, в котором лежал дорогой алкоголь и 10 тысяч рублей. Но и старший судебный пристав взятку не взял, а вызвал полицию.
Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. Свою вину мужчина полностью признал.