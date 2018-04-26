Поднявшаяся река затапливает животных Большереченского зоопарка

Вода начала расползаться по зоопарку вчера, причем очень резко и неожиданно.

«У нас чрезвычайная ситуация, скажем так. Что-то вода в этом году очень неожиданно поднялась и намного раньше, … все у нас были в шоке. Как будто какой-то сброс сделали и затор открылся», — рассказала «СуперОмску» заведующая информационно-методическим отделом Наталья Болотова.

Прогнозов о резком повышении уровня воды зоопарку не давали, а паводок обычно начинался здесь не ранее середины мая, в этом году его ждали только через несколько недель. Сейчас вода пошла по самым низким территориям зоопарка и уже угрожающе подступает к вольерам медведей. Косолапые пока не видят воду, поскольку она далеко, однако начали волноваться.

«Бурые медведи очень беспокойно себя ведут, все вольеры перерыли, видимо, из-за того, что вода пошла. Они пока воду не видят, просто чувствуют, наверное, у животных интуиция сильно развита. А остальные медведи, гималайские, спокойны: вчера, когда вода пошла, Артем спал, Кузя медитировал, Кроха тоже спала. А бурые роют землю, волнуются», — пояснили в зоопарке.

Разлившаяся река затопила вольер белой медведицы Гули, однако та лишь рада — медведица с удовольствием купается в пришедших водах, а ее домик стоит на высоком островке, куда реке не добраться. Также в зоне потенциального подтопления находятся лисы и копытные: олени, маралы, овцебыки и другие, однако к ним вода пока не подошла. Как объяснили в зоопарке, этих животных пока не эвакуируют, но в крайнем случае все же придется.