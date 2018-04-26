Поднявшаяся река затапливает животных Большереченского зоопарка
В Большереченском зоопарке крупные неприятности — неожиданно разлилась река Большая, проходящая на территории и впадающая в Иртыш.
В Большереченском зоопарке крупные неприятности — неожиданно разлилась река Большая, проходящая на территории и впадающая в Иртыш.
Вода начала расползаться по зоопарку вчера, причем очень резко и неожиданно.
«У нас чрезвычайная ситуация, скажем так.
Прогнозов о резком повышении уровня воды зоопарку не давали, а паводок обычно начинался здесь не ранее середины мая, в этом году его ждали только через несколько недель. Сейчас вода пошла по самым низким территориям зоопарка и уже угрожающе подступает к вольерам медведей. Косолапые пока не видят воду, поскольку она далеко, однако начали волноваться.
«Бурые медведи очень беспокойно себя ведут, все вольеры перерыли, видимо,
Разлившаяся река затопила вольер белой медведицы Гули, однако та лишь рада — медведица с удовольствием купается в пришедших водах, а ее домик стоит на высоком островке, куда реке не добраться. Также в зоне потенциального подтопления находятся лисы и копытные: олени, маралы, овцебыки и другие, однако к ним вода пока не подошла. Как объяснили в зоопарке, этих животных пока не эвакуируют, но в крайнем случае все же придется.
«Пока никого не будем переселять, пока ни к чему, для них переезд — сильный стресс, все эти ящики, перевозки. К остальным животным, кроме медведей, вода пока не подобралась, будем надеяться, что вода все же остановится. Хотя если будет разливаться такими же темпами, как и вчера, то может зайти и к медведям. Будем надеяться, выше прошлогоднего уровня не поднимется, тогда только на территории внизу подтопило немного, там нет животных», — поделилась планами Болотова. Пару лет назад в зоопарке был сильный паводок,