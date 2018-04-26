Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Цыганов и Пегова снова снимаются вместе: фото с площадки
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Загадка Кейт Миддлтон: как ей удается так выглядеть после родов
Стало известно госзакупке, цену которой завысили на 124 млн руб.
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Венгер против Симеоне: превью полуфинальных матчей Лиги Европы
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Традиционный способ мерить давление признали неверным
Инфекционисты попросили не принимать душ каждый день
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
10:47 (мск), источник: СуперОмск

Поднявшаяся река затапливает животных Большереченского зоопарка

В Большереченском зоопарке крупные неприятности — неожиданно разлилась река Большая, проходящая на территории и впадающая в Иртыш.

Вода начала расползаться по зоопарку вчера, причем очень резко и неожиданно.

«У нас чрезвычайная ситуация, скажем так. Что-то вода в этом году очень неожиданно поднялась и намного раньше, … все у нас были в шоке. Как будто какой-то сброс сделали и затор открылся», — рассказала «СуперОмску» заведующая информационно-методическим отделом Наталья Болотова.

Прогнозов о резком повышении уровня воды зоопарку не давали, а паводок обычно начинался здесь не ранее середины мая, в этом году его ждали только через несколько недель. Сейчас вода пошла по самым низким территориям зоопарка и уже угрожающе подступает к вольерам медведей. Косолапые пока не видят воду, поскольку она далеко, однако начали волноваться.

«Бурые медведи очень беспокойно себя ведут, все вольеры перерыли, видимо, из-за того, что вода пошла. Они пока воду не видят, просто чувствуют, наверное, у животных интуиция сильно развита. А остальные медведи, гималайские, спокойны: вчера, когда вода пошла, Артем спал, Кузя медитировал, Кроха тоже спала. А бурые роют землю, волнуются», — пояснили в зоопарке.

Разлившаяся река затопила вольер белой медведицы Гули, однако та лишь рада — медведица с удовольствием купается в пришедших водах, а ее домик стоит на высоком островке, куда реке не добраться. Также в зоне потенциального подтопления находятся лисы и копытные: олени, маралы, овцебыки и другие, однако к ним вода пока не подошла. Как объяснили в зоопарке, этих животных пока не эвакуируют, но в крайнем случае все же придется.

«Пока никого не будем переселять, пока ни к чему, для них переезд — сильный стресс, все эти ящики, перевозки. К остальным животным, кроме медведей, вода пока не подобралась, будем надеяться, что вода все же остановится. Хотя если будет разливаться такими же темпами, как и вчера, то может зайти и к медведям. Будем надеяться, выше прошлогоднего уровня не поднимется, тогда только на территории внизу подтопило немного, там нет животных», — поделилась планами Болотова. Пару лет назад в зоопарке был сильный паводок, из-за чего в прошлом году сотрудники тщательно подготовили вольеры и обезопасили животных. Так, вольеры копытных защитили плитами, а медведям сколотили широкие помосты. «Защиту» от воды так и не убирали, поэтому даже если разлившаяся река и зайдет в вольеры, то не доставит обитателям больших проблем. Тем не менее в зоопарке сейчас обстановка напряженная, на всякий случай разрабатывают план эвакуации для подопечных.

Все новости региона
 Омск поставили в пример челябинскому здравоохранению
В Омске многодетные семьи и одинокие матери получат льготы на землю
ЦБ взял на санацию Азиатско-тихоокеанский банк
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Смогут ли США догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь