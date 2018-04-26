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10:42 (мск), источник: ИА Башинформ

Поиски сворачиваются, 10-летний мальчик из Иглино найден

УФА, 26 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Разыскиваемый в Башкирии 10-летний Радмир Салахутдинов нашелся. Информация появилась в группе поиска «Поиск детей — Уфа».

«Найден, жив, сворачиваем группу поиска, только уточним, всё ли в порядке с ребенком», — сообщили координаторы группы. Волонтеры объявили﻿ о пропаже 10-летнего Радмира Салахутдинова 26 апреля. Сообщалось, что мальчик пропал накануне около трех часов дня в Иглино.

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