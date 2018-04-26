Поиски сворачиваются, 10-летний мальчик из Иглино найден

«Найден, жив, сворачиваем группу поиска, только уточним, всё ли в порядке с ребенком», — сообщили координаторы группы. Волонтеры объявили﻿ о пропаже 10-летнего Радмира Салахутдинова 26 апреля. Сообщалось, что мальчик пропал накануне около трех часов дня в Иглино.