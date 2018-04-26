Появилось видео с места пожара в роддоме Уфы
Опубликовано видео с места пожара в роддоме Уфы. На кадрах видно, что полы палат залиты водой.
Опубликовано видео с места пожара в роддоме Уфы. На кадрах видно, что полы палат залиты водой.
Пожар произошел сегодня ночью в родильном отделении республиканской клинической больницы на улице Достоевского. Были эвакуированы 238 человек, включая 56 детей.
Причины пожара устанавливаются. По предварительной версии, возгорание произошло от неисправной проводки.
Сейчас роддом, за исключением первого этажа учреждения, уже заработал в штатном режиме.