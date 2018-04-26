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10:45 (мск), источник: ivbg.ru

Выезд из Мурино оказался полностью заблокирован из-за ДТП у тоннеля

Дорожные проблемы для Мурино продолжаются утром 26 апреля. Так, из-за столкновения двух автомобилей почти сразу после выезда из тоннеля, по дороге в сторону Петербурга скопилась двухкилометровая пробка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Большегруз и «Газель» около 9:20 26 апреля не поделили дорогу на улице Центральной. Вероятнее всего, незначительное ДТП стало причиной утренней невнимательности водителей. Оба автомобиля целиком заняли обе полосы движения. При этом пострадали не столько участники аварии, сколько водители, которые до сих пор толкаются в образовавшейся на выезде из Мурино пробке.

По данным «Яндекса» в 10 часов утра затор достигал 1,5 километров в длину.

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