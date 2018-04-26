Выезд из Мурино оказался полностью заблокирован из-за ДТП у тоннеля

Большегруз и «Газель» около 9:20 26 апреля не поделили дорогу на улице Центральной. Вероятнее всего, незначительное ДТП стало причиной утренней невнимательности водителей. Оба автомобиля целиком заняли обе полосы движения. При этом пострадали не столько участники аварии, сколько водители, которые до сих пор толкаются в образовавшейся на выезде из Мурино пробке.