ФСБ: 14 жителей Самарской области перешли на сторону террористов

Источник: РИА "Новости"

Об этом на заседании антитеррористической комиссии в правительстве Самарской области сообщил начальник УФСБ РФ по Самарской области Владимир Татауров.

С начала года уже возбудили семь уголовных дел террористической направленности, в разработке находятся еще 16 материалов по экстремизму. Шесть человек уже выслушали приговоры (двое за терроризм, четверо за экстремизм).

По данным УФСБ России по Самарской области, на сегодня 14 бывших жителей Самарской области участвуют в международных террористических организациях, 10 из них прошли обучение. Их имена спецслужбам известны, за ними наблюдают, на родине их ждет уголовное преследование.