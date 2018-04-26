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11:00 (мск), источник: Sputnik.by

Белорус вез в Польше контрабанду сигарет почти на 3 миллиона долларов

Фуру с контрабандными сигаретами задержали недалеко от польско-литовской границы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Гражданин Беларуси вез на фуре в Польше 450 тысяч пачек контрабандных сигарет без польских акцизных марок, сообщили в четверг в налоговой службе Белостока.

Фуру с 34-летним белорусом за рулем задержали сотрудники Подляского таможенно-налогового управления недалеко от польско-литовской границы.

Как сообщили в управлении, по документам фура перевозила торф. Впрочем, после проверки содержимого грузовика в нем нашли 450 тысяч пачек контрабандных сигарет без польских акцизных марок.

Как уточнили в налоговой службе Белостока, если бы эти сигареты были проданы, польская казна бы недополучила порядка десяти миллионов злотых — почти три миллиона долларов. Впрочем, неизвестно, куда белорус вез такой большой груз табака.

Сейчас мужчина задержан. По польскому законодательству, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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