Белорус вез в Польше контрабанду сигарет почти на 3 миллиона долларов
Фуру с контрабандными сигаретами задержали недалеко от
Фуру с контрабандными сигаретами задержали недалеко от
МИНСК, 26 апр — Sputnik. Гражданин Беларуси вез на фуре в Польше 450 тысяч пачек контрабандных сигарет без польских акцизных марок, сообщили в четверг в налоговой службе Белостока.
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Как сообщили в управлении, по документам фура перевозила торф. Впрочем, после проверки содержимого грузовика в нем нашли 450 тысяч пачек контрабандных сигарет без польских акцизных марок.
Как уточнили в налоговой службе Белостока, если бы эти сигареты были проданы, польская казна бы недополучила порядка десяти миллионов злотых — почти три миллиона долларов. Впрочем, неизвестно, куда белорус вез такой большой груз табака.
Сейчас мужчина задержан. По польскому законодательству, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.