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10:57 (мск), источник: УралПолит.ру

Пострадавшие в ДТП с автобусом на уральской трассе могут получить страховку

БЕРЕЗОВСКИЙ, 26 апреля, ИА УралПолит.Ru. Люди, пострадавшие в ДТП с автобусом в Свердловской области, могут рассчитывать на страховую выплату.

Гражданская ответственность владельца пассажирского автобуса, попавшего в ДТП в Свердловской области, застрахована в екатеринбургском филиале страховой группы АО «СОГАЗ».

Пассажиры автобуса, пострадавшие в результате этой аварии, могут рассчитывать на выплаты по закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика», сообщили в пресс-службе страховой группы.

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Для получения денег следует обратиться в ближайший офис компании с заявлением на выплату (его можно заполнить и в офисе), документом, удостоверяющим личность, документом о ДТП и его обстоятельствах, составленным перевозчиком, а также медицинскими свидетельствами об увечьях.

Все пострадавшие могут обратиться за страховыми выплатами после завершения лечения.

«Компания СОГАЗ желает пострадавшим скорейшего выздоровления и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов в максимально сжатые сроки», — информирует страховщик.

«УралПолит.Ru» писал, что ранним утром 25 апреля на трассе Реж — Екатеринбург слетел с трассы и опрокинулся рейсовый автобус. В нем находились 30 пассажиров. Четверо из них пострадали — они получили ушибы. В связи с этим орган СК ведет доследственную проверку.

Вероятное, ДТП случилось из-за сложной дорожной ситуации — в Свердловской области два минувших дня не прекращался снегопад. Во вторник, 24 апреля произошли десятки аварий, в том числе одна — тоже с междугородним автобусом.

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