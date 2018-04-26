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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Два пенсионера похитили 8 миллионов рублей одного из предприятий Новосибирска

Они организовали имитацию ремонта четырех установок прессования.

Преступную схему организовали 60-летний генеральный директор и 64-летний главный инженер одного из предприятий Новосибирска. Им удалось похитить более 8 миллионов рублей.

Произошло это в апреле 2015 года. Мужчины договорились с директором новосибирской фирмы, которая должна была провести ремонт четырех установок прессования, но только на бумаге… В качестве вознаграждения за имитацию ремонта ему пообещали 2,5 миллиона рублей.

— Он организовал очистку, смазку и поверхностную частичную покраску оборудования. Ушло на это менее 100 тысяч рублей. Оставшиеся деньги директор фирмы обналичил. Чтобы легализовать деньги, он составил фиктивный договор с двумя компаниями о покупке бытовой техники и материалов на сумму около 7 миллионов рублей, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Во время расследования этого преступления были арестованы два автомобиля и прицеп, принадлежащие обвиняемым.

В результате 64-летний фигурант уголовного дела заключил досудебное соглашение, он приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Второй сотрудник предприятия находится под домашним арестом, вступивший с ними в сговор директор фирмы под подпиской о невыезде.

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