Два пенсионера похитили 8 миллионов рублей одного из предприятий Новосибирска

Преступную схему организовали 60-летний генеральный директор и 64-летний главный инженер одного из предприятий Новосибирска. Им удалось похитить более 8 миллионов рублей.

Произошло это в апреле 2015 года. Мужчины договорились с директором новосибирской фирмы, которая должна была провести ремонт четырех установок прессования, но только на бумаге… В качестве вознаграждения за имитацию ремонта ему пообещали 2,5 миллиона рублей.

— Он организовал очистку, смазку и поверхностную частичную покраску оборудования. Ушло на это менее 100 тысяч рублей. Оставшиеся деньги директор фирмы обналичил. Чтобы легализовать деньги, он составил фиктивный договор с двумя компаниями о покупке бытовой техники и материалов на сумму около 7 миллионов рублей, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Во время расследования этого преступления были арестованы два автомобиля и прицеп, принадлежащие обвиняемым.