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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом пропали два брата-подростка

Полиция Волгоградской области ищет трех школьников, ушедших из дома и не вернувшихся.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 15-летний подросток ушел из дома в Тракторозаводском районе еще 23 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно. Отметим, что молодой человек раньше не раз уходил из дома и состоит на учете в органах ПДН. Сейчас его розыском занимается полиция.

Кроме того, во Фроловском районе пропали два родных брата. 15-летний подросток и его 13-летний брат ушли из дома днем среды, 25 апреля, и до настоящего времени не вернулись. Перепуганные родственники обратились за помощью в полицию. Известно, что раньше подростки никогда не уходили, и в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Сейчас личный состав межмуниципального отдела полиции «Фроловский» поднят по тревоге, стражи порядка ищут пропавших школьников.

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