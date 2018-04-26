Под Волгоградом пропали два брата-подростка

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 15-летний подросток ушел из дома в Тракторозаводском районе еще 23 апреля и до сих пор его местонахождение неизвестно. Отметим, что молодой человек раньше не раз уходил из дома и состоит на учете в органах ПДН. Сейчас его розыском занимается полиция.

Кроме того, во Фроловском районе пропали два родных брата. 15-летний подросток и его 13-летний брат ушли из дома днем среды, 25 апреля, и до настоящего времени не вернулись. Перепуганные родственники обратились за помощью в полицию. Известно, что раньше подростки никогда не уходили, и в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Сейчас личный состав межмуниципального отдела полиции «Фроловский» поднят по тревоге, стражи порядка ищут пропавших школьников.