Женщина-водитель сбила велосипедистку в селе Вад. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины второго дня 25 апреля на улице 50 лет Октября. Женщина 1990 г. р. (водительский стаж один месяц), управляя автомобилем «Митцубиси», совершила наезд на велосипедиста, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переход.

В результате ДТП пострадала женщина 1961 г. р. С ушибами она самостоятельно обратилась в больницу.