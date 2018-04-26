Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Анна Банщикова рассказала, как решилась на рождение ребенка в 42 года
Единственная внучка развенчала легенду о Людмиле Гурченко
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Главный маг СССРАмаяк Акопян рассказал, как его отец делал свои трюки
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную. Дело не в травмах?
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
10:56 (мск), источник: Newsroom24.ru

Женщина-водитель сбила велосипедистку в селе Вад

Автоледи получила права месяц назад.

Женщина-водитель сбила велосипедистку в селе Вад. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины второго дня 25 апреля на улице 50 лет Октября. Женщина 1990 г. р. (водительский стаж один месяц), управляя автомобилем «Митцубиси», совершила наезд на велосипедиста, пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переход.

В результате ДТП пострадала женщина 1961 г. р. С ушибами она самостоятельно обратилась в больницу.

Ранее сообщалось, что мужчина погиб, упав с велосипеда в Нижнем Новгороде.

Все новости региона
 Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок
Нижегородская область готова к внедрению новых принципов кадровой политики.
ЦБ взял на санацию Азиатско-тихоокеанский банк
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Смогут ли США догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав двушку в Москве
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь