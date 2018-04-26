Бывшему начальнику 242 учебного центра ВДВ в Омске предъявлено новое обвинение

Бывшему начальнику 242 учебного центра ВДВ в Омске, при обрушении казармы в котором в 2015 году погибли 24 десантника, предъявлено обвинение в новой редакции.

Это в разговоре с корреспондентом «Омск Здесь» подтвердил адвокат Олега Пономарева Антон Антонов. При этом адвокат добавил, что в установленном порядке ни его, ни Пономарева об окончании следствия не уведомляли.

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Ранее об окончании расследования Главным военным следственным управлением СК России сообщил, ссылаясь на собственные источники, «Коммерсант». По данным издания, сейчас следствие обвиняет полковника Олега Пономарева в превышении должностных полномочий, пособничестве в злоупотреблении полномочиями и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.