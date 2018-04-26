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11:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Бывшему начальнику 242 учебного центра ВДВ в Омске предъявлено новое обвинение

Это в разговоре с корреспондентом подтвердил адвокат Олега Пономарева Антон Антонов.

Бывшему начальнику 242 учебного центра ВДВ в Омске, при обрушении казармы в котором в 2015 году погибли 24 десантника, предъявлено обвинение в новой редакции.

Это в разговоре с корреспондентом «Омск Здесь» подтвердил адвокат Олега Пономарева Антон Антонов. При этом адвокат добавил, что в установленном порядке ни его, ни Пономарева об окончании следствия не уведомляли.

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Ранее об окончании расследования Главным военным следственным управлением СК России сообщил, ссылаясь на собственные источники, «Коммерсант». По данным издания, сейчас следствие обвиняет полковника Олега Пономарева в превышении должностных полномочий, пособничестве в злоупотреблении полномочиями и нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности гибель двух и более лиц.

Напомним, трагедия произошла 12 июля 2015 года. Под обвалившимися перекрытиями здания казармы 242 учебного центра ВДВ погибли 24 молодых десантника, еще около 20 солдат получили травмы. Одним из обвиняемых стал бывший командующий центра Олег Пономарев. Обвинение в ходе следствия менялось несколько раз. В конце прошлого года родные пострадавших при обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ в Светлом побывали на приеме у главы СК Александра Бастрыкина. Омичи, в том числе, выразили беспокойство тем, что фигурантом дела стал Пономарев, который в силу своих должностных обязанностей не мог определить, в каком состоянии находятся строительные конструкции казармы.

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