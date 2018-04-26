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11:11 (мск), источник: Коммерсантъ

ВС Башкирии оставил в силе оправдательный приговор Александру Баутскому

Судья Верховного суда республики Клара Тазериянова оставила без изменения оправдательный приговор, вынесенный в декабре прошлого года уфимскому предпринимателю, застройщику Александру Баутскому.

Об этом сообщил «Ъ-Уфа» его адвокат Алексей Зеликман. Господин Баутский обвинялся в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), совершенном в 2010 году, и в попытке дачи 5 тыс. руб. взятки сотруднику ДПС (с. 30 ст. 291.2) — в 2015 году.

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Гособвинение просило назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. руб. Райсуд снял с предпринимателя обвинение в попытке дачи взятки за истечением срока давности по этой статье, а по обвинению в мошенничестве признал невиновным.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Александр Баутский обвинялся в том, что в августе 2010 года через компанию «Фирма “Факел”» получил в качестве предоплаты 6,5 млн руб. от покупателя двух квартир в доме на улице Крупской, но квартиры не передал, а деньги потратил по своему усмотрению.

Потерпевшим от мошеннических действий следствие признало преподавателя Уфимского авиационного технического университета Тимофея Брейкина, подписавшего с «Фирмой “Факел”» договор инвестирования.

Во втором деле фигурировала попытка подкупить сотрудника ОГИБДД Белокатайского района, задержавшего предпринимателя в августе 2015 года за рулем автомобиля в нетрезвом виде, когда он возвращался с рыбалки.

Виктория Чистякова

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