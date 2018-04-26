Под Волгоградом мужчину отправили в колонию за махинации с землей

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, в 2010 году мужчина взял в аренду земельный участок в Средней Ахтубе, а в 2011 году решил купить его. Мужчина знал, что если на участке будет находиться капитальное строение, то он сможет купить землю всего за 15% от кадастровой стоимости участка.

В декабре 2011 года Шишенин приобрел и разместил на арендуемом участке металлический строительный вагончик. А затем, обманув сотрудников БТИ и сказав, что под снегом находится монолитный фундамент, связанный с вагончиком, получил техпаспорт на участок. Затем Шишенин подготовил документы о завершении строительства шиномонтажной мастерской, получил разрешение на ввод ее в эксплуатацию и зарегистрировал право собственности. А затем купил участок за 567 тысяч рублей, хотя фактическая его стоимость была более 1,8 миллиона.

Преступление было выявлено сотрудниками отдела по Волжскому УФСБ России по Волгоградской области. Расследование уголовного дела проводилось СО УФСБ России по Волгоградской области.

Вину в мошенничестве Шишенин признал полностью.