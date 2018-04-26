Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Иван Ургант станет отцом в третий раз
Почему Эльдар Рязанов не снимал Гурченко более 20 лет
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
СМИ: Жена Боярского рассказала о тяжелом алкоголизме артиста
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово
Почему россияне из НХЛ не едут в сборную. Дело не в травмах?
69-летняя Алла Пугачева одевается как подросток
«Настоящий рыцарь»: Сергей Лазарев оседлал коня
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав московскую двушку
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
17Time 100
11:13 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пропавшую Наталью Бендер нашли живой

Девушку искали с 17 апреля.

25-летняя Наталья Бендер найдена живой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».

Как отмечается в сообщении, поиски пропавшей девушки велись с 17 апреля. Жительница Красноярского края, предположительно, направлялась в Нижний Новгороде автостопом и пропала. Также сообщалось, что пропавшая девушка недееспособна и нуждается в медицинской помощи.

«Найдена! Жива!», — говорилось в сообщении, опубликованном 25 апреля. Подробности нахождения девушки не приводятся.

Все новости региона
 Нижегородским дачникам объяснили, как избежать пробок
Нижегородская область готова к внедрению новых принципов кадровой политики.
ЦБ взял на санацию Азиатско-тихоокеанский банк
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Смогут ли США догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Не летайте на последние: как обезопасить себя и будущий отпуск
Амаяк Акопян: трюк отца раскрыл шпиона на приеме у Хрущева
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Гагарина, Ревва и Дайнеко на вечеринке премии RU.TV В Москве прошла pre-party престижного музыкального конкурса
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
7 блестящих выходов 65-летней Брижит Макрон в мини Первая леди Франции показывает, как в возрасте носить мини и выглядеть достойно и очень привлекательно.
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь