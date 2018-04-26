Пропавшую Наталью Бендер нашли живой

25-летняя Наталья Бендер найдена живой. Об этом сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Волонтер».



Как отмечается в сообщении, поиски пропавшей девушки велись с 17 апреля. Жительница Красноярского края, предположительно, направлялась в Нижний Новгороде автостопом и пропала. Также сообщалось, что пропавшая девушка недееспособна и нуждается в медицинской помощи.