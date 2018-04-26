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11:20 (мск), источник: Sputnik

Россиянка попыталась попасть в Узбекистан по паспорту сестры

Женщина призналась, что взяла паспорт у младшей сестры, для поездки в больницу в Сохский район Узбекистана.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Госпогранслужба Кыргызстана арестовала россиянку, пытавшуюся выехать в Узбекистан по паспорту сестры, сообщает пресс-служба ведомства.

«В пункте пропуска “Чечме — автодорожный” пограничный наряд в ходе проведения паспортного контроля задержал гражданку Российской Федерации А. С., 1982 года рождения, при попытке пересечения государственной границы по чужому паспорту», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при прохождении паспортного контроля женщина предъявила паспорт гражданки Кыргызстана 1985 года рождения. Подозрение у пограничников вызвало несоответствие внешности девушки с фотографией в документе.

По информации пресс-службы, девушка заметно нервничала и не смогла повторить собственную подпись, после чего призналась, что взяла паспорт у младшей сестры, с которой у них схожи инициалы, для поездки в больницу в Сохский район Узбекистана.

После задержания россиянка была передана сотрудникам территориального подразделения МВД Кыргызстана.

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