Россиянка попыталась попасть в Узбекистан по паспорту сестры
Женщина призналась, что взяла паспорт у младшей сестры, для поездки в больницу в Сохский район Узбекистана.
Женщина призналась, что взяла паспорт у младшей сестры, для поездки в больницу в Сохский район Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Госпогранслужба Кыргызстана арестовала россиянку, пытавшуюся выехать в Узбекистан по паспорту сестры, сообщает
«В пункте пропуска “Чечме — автодорожный” пограничный наряд в ходе проведения паспортного контроля задержал гражданку Российской Федерации А. С., 1982 года рождения, при попытке пересечения государственной границы по чужому паспорту», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, при прохождении паспортного контроля женщина предъявила паспорт гражданки Кыргызстана 1985 года рождения. Подозрение у пограничников вызвало несоответствие внешности девушки с фотографией в документе.
По информации
После задержания россиянка была передана сотрудникам территориального подразделения МВД Кыргызстана.