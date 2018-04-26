Россиянка попыталась попасть в Узбекистан по паспорту сестры

«В пункте пропуска “Чечме — автодорожный” пограничный наряд в ходе проведения паспортного контроля задержал гражданку Российской Федерации А. С., 1982 года рождения, при попытке пересечения государственной границы по чужому паспорту», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при прохождении паспортного контроля женщина предъявила паспорт гражданки Кыргызстана 1985 года рождения. Подозрение у пограничников вызвало несоответствие внешности девушки с фотографией в документе.