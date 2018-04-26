Под Иркутском в ДТП с двумя грузовиками погиб мотоциклист

Как сообщает региональная полиция, 27-летний водитель мотоцикла «Сузуки» попытался уйти от столкновения с грузовиком Isudzu, который шел навстречу. Грузовик начал поворот налево, маневр мотоциклисту совершить не удалось — он врезался в него, после удара его отбросило на идущий следом за грузовиком КАМАЗ.