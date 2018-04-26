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11:20 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале артиста оперного театра осудили за стрельбу по «скорой»

Калининский суд Челябинска огласил приговор по громкому делу о повреждении автомобиля «Скорой помощи», прибывшего ночью по вызову к пациенту.

Обстрелявший его артист челябинского театра опери и балета имени Глинки, полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб, сообщили в четверг в прокуратуре региона.

— Обвинение не настаивало на назначении наказания, связанного с изоляцией от общества, — сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. — Молодой человек полностью признал вину, возместил причиненный автомобилю ущерб и ходатайствовал о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке судопроизводства, предполагающем назначение не более двух третей предусмотренного законом наказания. В итоге суд, согласившись с квалификацией преступления приговорил его к двум годам условного наказания с испытательным сроком в три года.

Как уже сообщала «РГ», инцидент со «Скорой» произошел в ночь на 23 марта во дворе одного из домов по улице Набережная в Челябинске. Находясь в гостях у приятеля, 19-летний артист челябинской оперы решил пострелять из пневматического пистолета калибра 4,5 миллиметра. И не нашел ничего лучше, как открыть огонь по бригаде врачей, вернувшейся к автомобилю от пациента. К счастью, никто не пострадал, но одним из выстрелов был поврежден стеклянный люк на крыше автомобиля.

Действия молодого человека были квалифицированы по статье о хулиганстве с применением оружия, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы. Однако на первый раз его строго судить не стали.

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