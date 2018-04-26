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11:34 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронежской области водитель упавшей в пруд машины ответит за гибель девочки и женщин

Жителя таловского посёлка Еланка будут судить за трагическую гибель трёх односельчанок.

По вине автомобилиста в пруд упала его «четырнадцатая», утонули две сестры 23 и 30 лет и 12-летняя дочь старшей из них. Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти трёх человек (ч.5 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в четверг, 26 апреля.

По версии следствия, 32-летний сельчанин утром 18 ноября 2017 года вёз семью знакомых на своей «четырнадцатой». Авария случилась автодороге «Дон-Бобров-Таловая-Новохоперск», когда автомобилист ехал в направлении Таловой. Он двигался со скоростью 90 км/час. Нв скользкой дороге мужчина не справился с управлением, в заносе выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Оказавшись за пределами проезжей части машина опрокинулась в кювет, а потом в пруд Центральный. Женщинам и девочке спастись не удалось, выплыл только водитель «четырнадцатой». На следствии мужчина полностью признал вину в смерти трёх человек и раскаялся.

По словам автомобилиста, когда машину стало заносить при подъезде к повороту. Он хотел выровнять авто, прибавил газ. Сначала машина стало ехать прямо, а потом её стало болтать на дороге ещё больше. В итоге машина упала на правый бок. Водитель потерял сознание и очнулся, когда «четырнадцатая» была в воде.

— Вода заполняла салон автомобиля. Я услышал крик девочки, женщины пытались выбраться из салона, но ни одна из дверей не открывалась. Водительская дверь также не открывалась. Я попытался открыть заднюю правую дверь, не получилось. В это время вода уже заполнила салон автомобиля. Я стал захлебываться, бил ногами в переднюю правую дверь. Потом снова потерял сознание. Пришёл в себя, когда меня вытаскивал на берег незнакомый мужчина, — рассказал на следствии водитель.

Сейчас дело о ДТП дошло до суда. В наказание за ошибку на дороге, которая унесли три жизни, водитель грозит до 5 лет колонии-поселения.

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