Поднявшаяся в Дону вода затопила базу на Левбердоне

Причиной этому стал поднявшийся в реке Дон уровень воды.

<div id="vk_post_-104083518_592732"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?153"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-104083518_592732", -104083518, 592732, 'KXIG5KfIUE9qwo6oAVTVoXyGWw')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как следует из фотографий, он существенно превысил допустимую отметку, из-за чего одно из популярных мест отдыха стало походить на огромную лужу.