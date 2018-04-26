Поднявшаяся в Дону вода затопила базу на Левбердоне
25 апреля в популярном паблике в социальных сетях были опубликованы снимки затопленной базы отдыха в левобережной части
25 апреля в популярном паблике в социальных сетях были опубликованы снимки затопленной базы отдыха в левобережной части
Причиной этому стал поднявшийся в реке Дон уровень воды.
Как следует из фотографий, он существенно превысил допустимую отметку,
Тем не менее, знающие жители отмечают, что разлив реки не должен принести серьезных последствий для большинства людей, и подобное происходит каждый год.