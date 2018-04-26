Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В обход ООН: Путин сделал важное заявление для всего мира
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон назвали сильным именем
Кем на самом деле была няня Пушкина Арина Родионовна
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
40-летняя Светлана Зейналова ушла в декретный отпуск
Как провести время вдвоем, если у вас младенец: 7 идей
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
Комбаров и еще причины, почему «Спартак» в обороне хуже «Амкара»
Стали известны все пары четвертьфинала Кубка Стэнли
Навка и Утяшева отдохнули на вечеринке Chopard
Бывшая невеста Павла Табакова вышла замуж
Врачи спасли от последствий инсульта парализованную беременную
Американские хирурги впервые пересадили пенис и мошонку
Где пожарить шашлыки и не нарушить закон?
Как бюджетно провести майские праздники: 5 идей
Фоторепортажи
12В тени войны
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
12:43 (мск), источник: Деловое сообщество

Поднявшаяся в Дону вода затопила базу на Левбердоне

25 апреля в популярном паблике в социальных сетях были опубликованы снимки затопленной базы отдыха в левобережной части Ростова-на-Дону.

Причиной этому стал поднявшийся в реке Дон уровень воды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как следует из фотографий, он существенно превысил допустимую отметку, из-за чего одно из популярных мест отдыха стало походить на огромную лужу.

Тем не менее, знающие жители отмечают, что разлив реки не должен принести серьезных последствий для большинства людей, и подобное происходит каждый год.

Все новости региона
 На Ворошиловском мосту в Ростове установят дополнительные видеокамеры
Сквер — Мой Дом. Где мы черпаем вдохновение
В Минкомсвязи исключили развитие интернета по китайскому пути
Анжелика Варум решила судьбу песни «Зимняя вишня»
Авария в Чернобыле. Как сейчас выглядит зона отчуждения (фото)
Почему не были построены грузовые подлодки для Арктики
Дикая селекция: народы, которые мутировали, чтобы выжить
Морская пехота США признала свою уязвимость перед Россией
Всего 900 рублей: в соцсетях обсуждают кота, уснувшего на прилавке в магазине
Спорт
Чистые штаны мадридского «Реала». Зидан сдержал слово Не без доли везения француз одержал в Мюнхене важную победу
Авто
Nissan сделал настоящий внедорожник (наконец-то) Nissan решил вернуться к корням и построил настоящую классику
Hi-Tech
WhatsApp запретили использовать детям до 16 лет Несовершеннолетним понадобится опекун.
Кино
Мария Кожевникова пришла на премьеру фильма «Собибор» с мамой Константин Хабенский вместе с коллегами по съемкам представил свою первую режиссерскую работу московской публике
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
Эксперты назвали лучшее гражданство мира
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
Иван Ургант станет отцом в третий раз Телеведущий данную информацию не комментирует.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь