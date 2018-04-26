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11:47 (мск), источник: Кубань 24

На Кубани при столкновении легковушки и «Газели» погибли водитель и 17-летний пассажир

Сообщение об аварии на 51-м километре дороги Майкоп — Туапсе на хуторе Спасов Апшеронского района поступило 25 апреля в 22:30.

По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21061 на закруглении дороги не справился с управлением и столкнулся с припаркованной на обочине «Газелью».

На месте от полученных травм скончался 17-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель умер в ЦРБ Апшеронска. Еще двух его пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП проводят проверку.

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