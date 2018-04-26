На Кубани при столкновении легковушки и «Газели» погибли водитель и 17-летний пассажир
Сообщение об аварии на 51-м километре дороги Майкоп — Туапсе на хуторе Спасов Апшеронского района поступило 25 апреля в 22:30.
Сообщение об аварии на 51-м километре дороги Майкоп — Туапсе на хуторе Спасов Апшеронского района поступило 25 апреля в 22:30.
По предварительным данным, 19-летний водитель ВАЗ-21061 на закруглении дороги не справился с управлением и столкнулся с припаркованной на обочине «Газелью».
На месте от полученных травм скончался 17-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель умер в ЦРБ Апшеронска. Еще двух его пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести, сообщили
По факту ДТП проводят проверку.