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12:56 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде экс-сотрудник колонии-поселения попался на мелкой взятке

В Калининградской области экс-начальник участка колонии-поселения попался на мелкой взятке. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

По данным следствия, 8 тысяч рублей сотрудник колонии получил от супруги осужденного, которому он должен был оказывать общее покровительство и помогать избежать помещения в штрафной изолятор. Деньги ему были перечислены на банковскую карту.

«Сейчас следственным путем устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся допросы свидетелей, выполняются иные следственные действия», — сообщили в следственном комитете.

Расследование уголовного дела продолжается.

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