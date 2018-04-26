В Уфе роддом возобновил работу после пожара

— Закрыт только первый этаж, где и произошло возгорание. Здесь находились новорожденные с патологией, их перевели в другие больницы города. Также перевели в республиканский перинатальный центр четырех рожениц. Остальные пациенты после завтрака вернулись в свои палаты, — рассказали в больнице.