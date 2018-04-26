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12:08 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе роддом возобновил работу после пожара

В Уфе роддом, в котором ночью произошел пожар, возобновил работу в штатном режиме.

— Закрыт только первый этаж, где и произошло возгорание. Здесь находились новорожденные с патологией, их перевели в другие больницы города. Также перевели в республиканский перинатальный центр четырех рожениц. Остальные пациенты после завтрака вернулись в свои палаты, — рассказали в больнице.

Как уже писала «РГ», сообщение о возгорании поступило сегодня ночью в 2 часа 35 минут. Менее чем за час огонь потушили. Из роддома в соседние отделения были эвакуированы 238 человек.

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