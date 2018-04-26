Нижегородский чиновник осужден за торговлю персональными данными

Перед судом предстанет бывший начальник одного из подразделений Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода. Как сообщили в Следственном управлении СКР по Нижегородской области, он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

За «содействием» к 36-летнему чиновнику обратился человек, занимающийся риелторскими услугами. По версии следствия, за взятку в 1,2 миллиона рублей начальник управления согласился в течение года передавать любые сведения ограниченного доступа, в том числе персональные данные граждан, которые содержатся в информационных системах по учёту объектов недвижимости и земельных участков. В подтверждение своей готовности к «сотрудничеству» чиновник передал электронный носитель с частью запрошенных данных.

Передача части «гонорара» состоялась в одном из кафе в центре Нижнего Новгорода. Работник мэрии, как следует из материалов дела, получил 355 тысяч рублей, после чего и был задержан.

Вину в получении взятки чиновник не признал. С работы его уволили. Обвиняемый под подпиской о невыезде.