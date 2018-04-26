Водитель «Ленд Крузера» разбил восемь машин в центре Хабаровска
Автолюбитель заявил, что уклонялся от столкновения с попутной иномаркой.
Автолюбитель заявил, что уклонялся от столкновения с попутной иномаркой.
В четверг днем на одной из главных дорожных артерий Хабаровска водитель «Ленд Крузера» допустил ошибку,
Шофер внедорожника — хабаровчанин 1965 года рождения — двигался по улице Ленина в сторону площади Блюхера. По словам мужчины, выкрутить руль в сторону парковочного кармана его вынудил водитель попутной машины: якобы он подрезал водителя «Ленд Крузера», и тому пришлось уклоняться.
Сначала шофер внедорожника врезался в «Хонду Цивик», и ее швырнуло на стоявшую рядом «Тойоту РАВ4». Следующей стала «Хонда Одиссей». Хозяйка минивэна была в машине вместе с пассажиркой. Автолюбительница рассекла бровь, вторая женщина повредила шею.
«Ленд Крузер» повредил еще несколько автомобилей — «Хёндэ», «Куб», «Тииду» и «Премио». Нарушитель при этом особых травм не получил.
Полис ОСАГО у виновника аварии есть, однако лимита выплаты вряд ли хватит на восстановление всех поврежденных машин.