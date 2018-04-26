Водитель «Ленд Крузера» разбил восемь машин в центре Хабаровска

В четверг днем на одной из главных дорожных артерий Хабаровска водитель «Ленд Крузера» допустил ошибку, из-за которой оказались разбиты восемь иномарок, сообщает портал «Губерния».

Шофер внедорожника — хабаровчанин 1965 года рождения — двигался по улице Ленина в сторону площади Блюхера. По словам мужчины, выкрутить руль в сторону парковочного кармана его вынудил водитель попутной машины: якобы он подрезал водителя «Ленд Крузера», и тому пришлось уклоняться.

Сначала шофер внедорожника врезался в «Хонду Цивик», и ее швырнуло на стоявшую рядом «Тойоту РАВ4». Следующей стала «Хонда Одиссей». Хозяйка минивэна была в машине вместе с пассажиркой. Автолюбительница рассекла бровь, вторая женщина повредила шею.

«Ленд Крузер» повредил еще несколько автомобилей — «Хёндэ», «Куб», «Тииду» и «Премио». Нарушитель при этом особых травм не получил.