Иркутская фирма по продаже квартир и авто обманула 70 человек на десятки миллионов рублей

Расследованием крупного мошенничества занимаются полицейские Иркутска. По данным сыщиков, одна из фирм в городе занималась продажей автомобилей и недвижимости, но в итоге обманула более 70 клиентов. Нанесенный им ущерб оценивается в более чем 10 млн. рублей.

— Свою деятельность эта фирма начала в конце прошлого года, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутск. — Ее менеджеры брали с клиентов практически полную предоплату за покупку автомобилей и недвижимости, однако свои обязательства не исполняли.

После жалоб обманутых иркутян было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сыщики провели более 10 обысков у всех работников этой организации, изъяли документацию и цифровую технику, имеющую отношение к делу.