Иркутская фирма по продаже квартир и авто обманула 70 человек на десятки миллионов рублей
Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество.
Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество.
Расследованием крупного мошенничества занимаются полицейские Иркутска. По данным сыщиков, одна из фирм в городе занималась продажей автомобилей и недвижимости, но в итоге обманула более 70 клиентов. Нанесенный им ущерб оценивается в более чем 10 млн. рублей.
— Свою деятельность эта фирма начала в конце прошлого года, — уточнили в
После жалоб обманутых иркутян было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сыщики провели более 10 обысков у всех работников этой организации, изъяли документацию и цифровую технику, имеющую отношение к делу.
Полицейские пообещали принять все необходимые меры, чтобы пострадавшим вернуть деньги.