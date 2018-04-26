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12:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Иркутская фирма по продаже квартир и авто обманула 70 человек на десятки миллионов рублей

Полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество.

Расследованием крупного мошенничества занимаются полицейские Иркутска. По данным сыщиков, одна из фирм в городе занималась продажей автомобилей и недвижимости, но в итоге обманула более 70 клиентов. Нанесенный им ущерб оценивается в более чем 10 млн. рублей.

— Свою деятельность эта фирма начала в конце прошлого года, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутск. — Ее менеджеры брали с клиентов практически полную предоплату за покупку автомобилей и недвижимости, однако свои обязательства не исполняли.

После жалоб обманутых иркутян было возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сыщики провели более 10 обысков у всех работников этой организации, изъяли документацию и цифровую технику, имеющую отношение к делу.

Полицейские пообещали принять все необходимые меры, чтобы пострадавшим вернуть деньги.

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