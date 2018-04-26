Образцовый дворник получил 11 лет колонии за жестокое убийство студентки в Екатеринбурге

Уральский дворник надолго окажется в колонии за расправу над юной студенткой. Как установлено судом, Федоренко проживал в микрорайне «Солнечный» вместо со своей семьей, там же он и трудился дворником. В ночь на 17 ноября прошлого года мужчина находился в гостях у 20-летней девушки, которую во время ссоры и убил. «В ходе словесного конфликта нанес хозяйке квартиры, 20-летней девушке, не менее 6 ударов ножом в область груди и правого плеча. В результате полученных ножевых ранений девушка погибла на месте», — рассказали в областной прокуратуре.

Жертва ранее была знакома с Федоренко, так как дружила с его малолетней дочерью, отметили в ведомстве. Проживала студентка одна в квартире, которую для нее купили бабушка и дедушка.