Образцовый дворник получил 11 лет колонии за жестокое убийство студентки в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, УралПолит.Ru. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Юрия Федоренко, обвиняемого в убийстве молодой девушки.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 апреля, УралПолит.Ru. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении Юрия Федоренко, обвиняемого в убийстве молодой девушки.
Уральский дворник надолго окажется в колонии за расправу над юной студенткой. Как установлено судом, Федоренко проживал в микрорайне «Солнечный» вместо со своей семьей, там же он и трудился дворником. В ночь на 17 ноября прошлого года мужчина находился в гостях у 20-летней девушки, которую во время ссоры и убил. «В ходе словесного конфликта нанес хозяйке квартиры, 20-летней девушке, не менее 6 ударов ножом в область груди и правого плеча. В результате полученных ножевых ранений девушка погибла на месте», — рассказали в областной прокуратуре.
Жертва ранее была знакома с Федоренко, так как дружила с его малолетней дочерью, отметили в ведомстве. Проживала студентка одна в квартире, которую для нее купили бабушка и дедушка.
Суд признал Юрия Федоренко виновным в убийстве и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима. Также с него взыскано в пользу родственников погибшей 800 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и еще 125 тысяч за возмещение трат на похороны своей жертвы.