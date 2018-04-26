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12:44 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержали крупного драгдиллера — пенсионерку

Она продавала наркотики своим знакомым.

В Омске сотрудники полиции задержали 67-летнюю женщину с крупной партией наркотиков. По данным экспертизы, при себе у нее было больше 100 грамм героина. У нее дома, по улице 4-й Карьерной, стражи порядка нашли еще 135 грамм героина и 20 грамм гашиша.

Как оказалось, женщина приготовила наркотики для продажи. Она сбывала зелья узкому кругу своих знакомых. В отношении пенсионерки возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 — п. «г» ч. 4 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30 — п. «б» ч. 3 ст. 228.1 «Покушение на сбыт наркотического средства в значительном и крупном размерах».

В связи с пожилым возрастом полицейские не стали брать ее под стражу на время расследования, а отпустили домой под подписку о невыезде. Закат жизни омичка может провести за решеткой. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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