В Калининграде бизнесмену прыснули в лицо перечным газом и отняли 350 тысяч рублей
На руководителя одной из компаний по вывозу мусора напали у дома № 235 по Московскому проспекту в Калининграде.
На руководителя одной из компаний по вывозу мусора напали у дома № 235 по Московскому проспекту в Калининграде.
Неизвестный подскочил к бизнесмену и и щедро прыснул ему в лицо из аэрозольного баллончика. Пока ослепленный мужчина чихал и протирал глаза от перечного газа, злодей схватил его борсетку и был таков. А в сумочке, между прочим, находилось 350 тысяч рублей.
Дальше было еще интереснее. Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого в преступлении — ранее не судимого 27-летнего калининградца. И вот
Впрочем, уголовное дело пока возбуждено по факту разбоя в крупном размере. Обладателю газового баллончика светит до 12 лет в «зоне».