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12:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде бизнесмену прыснули в лицо перечным газом и отняли 350 тысяч рублей

На руководителя одной из компаний по вывозу мусора напали у дома № 235 по Московскому проспекту в Калининграде.

Неизвестный подскочил к бизнесмену и и щедро прыснул ему в лицо из аэрозольного баллончика. Пока ослепленный мужчина чихал и протирал глаза от перечного газа, злодей схватил его борсетку и был таков. А в сумочке, между прочим, находилось 350 тысяч рублей.

Дальше было еще интереснее. Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого в преступлении — ранее не судимого 27-летнего калининградца. И вот тут-то выяснилось, что причиной инцидента стал конфликт между представителями конкурирующих фирм.

Впрочем, уголовное дело пока возбуждено по факту разбоя в крупном размере. Обладателю газового баллончика светит до 12 лет в «зоне».

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