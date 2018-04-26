В Калининграде бизнесмену прыснули в лицо перечным газом и отняли 350 тысяч рублей

Неизвестный подскочил к бизнесмену и и щедро прыснул ему в лицо из аэрозольного баллончика. Пока ослепленный мужчина чихал и протирал глаза от перечного газа, злодей схватил его борсетку и был таков. А в сумочке, между прочим, находилось 350 тысяч рублей.

Дальше было еще интереснее. Сотрудники угрозыска установили и задержали подозреваемого в преступлении — ранее не судимого 27-летнего калининградца. И вот тут-то выяснилось, что причиной инцидента стал конфликт между представителями конкурирующих фирм.