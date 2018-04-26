В Кишиневе задержаны с поличным торговцы героином

В течение трех месяцев, полиция наблюдала за членами группировки, в которую внедрила офицера уголовного розыска под прикрытием. Были проведены контрольные закупки. 21 апреля торговцы были задержаны с поличным, когда пытались продать наркотики вышеупомянутому офицеру. Подозреваемые оказали сопротивление. Пытаясь скрыться с места преступления, они повредили служебный автомобиль, а также поставили под угрозу жизнь и здоровье полицейского.