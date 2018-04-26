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12:36 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе задержаны с поличным торговцы героином

Это двое мужчин и женщина в возрасте от 34 до 42 лет. Все они- жители столицы. За 1 грамм героина подозреваемые брали 2 000 леев.

Источник: Actualitati.md

В течение трех месяцев, полиция наблюдала за членами группировки, в которую внедрила офицера уголовного розыска под прикрытием. Были проведены контрольные закупки. 21 апреля торговцы были задержаны с поличным, когда пытались продать наркотики вышеупомянутому офицеру. Подозреваемые оказали сопротивление. Пытаясь скрыться с места преступления, они повредили служебный автомобиль, а также поставили под угрозу жизнь и здоровье полицейского.

В результате личных обысков и проверки автомобиля подозреваемых, были найдены и изъяты около 30 граммов героина, почти 18 000 леев, два пневматических пистолета, электронные весы, карты SIM и мобильные телефоны.

Общая стоимость обнаруженных наркотиков составляет около 60 000 леев.

Торговцы задержаны на 30 суток. В случае признания вины, им грозит тюремное заключение сроком от 7 до 15 лет.

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