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13:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежскую поликлинику эвакуировали из-за подозрительной сумки

700 пациентов и сотрудников медучреждения покинули здание в течение 15 минут.

Из-за забытой сумки 26 апреля, в четверг, поликлиника БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» на час прекратила принимать пациентов. Как сообщила пресс-служба облздрава, в общей сложности 700 посетителей и сотрудников покинули здание в течение 15 мин.

— Подозрительный предмет заметили пациенты и сообщили о находке персоналу больницы. На место происшествия сразу вызвали сотрудников спецслужб. Они обследовали сумку и ничего опасного не обнаружили. Сейчас медучреждение работает в обычном режиме, прием пациентов продолжается, — добавили в департаменте здравоохранения.

Напомним, что 24 апреля сотрудники ФСБ устроили в Воронеже масштабные антитеррористические учения. Так, от условных «террористов» освободили воронежский стадион «Локомотив». Еще одна репетицию устроили на Левом берегу. Силовики оцепили подъезды к зданию завода имени Тельмана, что стало причиной пробок. Пожарные провели свои учения в ТЦ и бизнес-центре.

В то же время, на стадионе «Чайка» утром того же дня нашли боеприпасы времен Великой Отечественной Войны — это уже не было инсценировкой. Беспокойства воронежцам добавила настоящая, а не постановочная эвакуация гимназии имени Платонова.

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