Воронежскую поликлинику эвакуировали из-за подозрительной сумки
700 пациентов и сотрудников медучреждения покинули здание в течение 15 минут.
700 пациентов и сотрудников медучреждения покинули здание в течение 15 минут.
— Подозрительный предмет заметили пациенты и сообщили о находке персоналу больницы. На место происшествия сразу вызвали сотрудников спецслужб. Они обследовали сумку и ничего опасного не обнаружили. Сейчас медучреждение работает в обычном режиме, прием пациентов продолжается, — добавили в департаменте здравоохранения.
Напомним, что 24 апреля сотрудники ФСБ устроили в Воронеже масштабные антитеррористические учения. Так, от условных «террористов» освободили воронежский стадион «Локомотив». Еще одна репетицию устроили на Левом берегу. Силовики оцепили подъезды к зданию завода имени Тельмана, что стало причиной пробок. Пожарные провели свои учения в ТЦ и
В то же время, на стадионе «Чайка» утром того же дня нашли боеприпасы времен Великой Отечественной Войны — это уже не было инсценировкой. Беспокойства воронежцам добавила настоящая, а не постановочная эвакуация гимназии имени Платонова.