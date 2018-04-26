Воронежскую поликлинику эвакуировали из-за подозрительной сумки

Из-за забытой сумки 26 апреля, в четверг, поликлиника БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1» на час прекратила принимать пациентов. Как сообщила пресс-служба облздрава, в общей сложности 700 посетителей и сотрудников покинули здание в течение 15 мин.

— Подозрительный предмет заметили пациенты и сообщили о находке персоналу больницы. На место происшествия сразу вызвали сотрудников спецслужб. Они обследовали сумку и ничего опасного не обнаружили. Сейчас медучреждение работает в обычном режиме, прием пациентов продолжается, — добавили в департаменте здравоохранения.

Напомним, что 24 апреля сотрудники ФСБ устроили в Воронеже масштабные антитеррористические учения. Так, от условных «террористов» освободили воронежский стадион «Локомотив». Еще одна репетицию устроили на Левом берегу. Силовики оцепили подъезды к зданию завода имени Тельмана, что стало причиной пробок. Пожарные провели свои учения в ТЦ и бизнес-центре.