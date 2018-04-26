Из-за сварки произошло загорание в строящемся под Симферополем медцентре

По оценкам ведомства, «инцидент незначительный», так как возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС с помощью огнетушителя.

«Было очень короткое возгорание, которое потушено до прибытия пожарно-спасательных подразделений и связано с проведением сварочных работ. Прибыв на место, пожарные убедились, что никому не нужна помощь», — рассказали в пресс-службе.