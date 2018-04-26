Из-за сварки произошло загорание в строящемся под Симферополем медцентре
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Под Симферополем произошло возгорание в здании строящегося многопрофильного медицинского центра. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Под Симферополем произошло возгорание в здании строящегося многопрофильного медицинского центра. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
По оценкам ведомства, «инцидент незначительный», так как возгорание ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС с помощью огнетушителя.
«Было очень короткое возгорание, которое потушено до прибытия
Многопрофильный республиканский медицинский центр ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Семашко» возводится на 11-м км Московской трассы. Он будет включать