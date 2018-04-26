Полицейского на Кубани подозревают в сокрытии преступления
Участковый уполномоченный полиции в Тбилисском районе Кубани подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Участковый уполномоченный полиции в Тбилисском районе Кубани подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
В феврале, по версии следствия, к полицейскому обратилась местная жительница. Она сообщила ему о краже у нее 20 тысяч рублей. Полицейский, не желая проводить расследование, не принял заявление от женщины и не передал его для дальнейшей регистрации.
В результате сотрудник полиции укрыл преступление от учета и нарушил право заявительницы на защиту и доступ к правосудию. Местная жительница обратилась в прокуратуру. Впоследствии по ее заявлению органами полиции было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
Если в суде вина сотрудника полиции будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Его непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в