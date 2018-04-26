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13:47 (мск), источник: РИА Новости

В Перми грузовой поезд врезался в трактор

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Грузовой поезд врезался в трактор в Перми, тракторист получил серьезные травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России в мессенджере ТамТам.

«Поезд наехал на трактор в Перми. Тракторист, выехавший на путь, по которому двигался грузовой состав, получил серьезные повреждения. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.

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