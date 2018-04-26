В Перми грузовой поезд врезался в трактор
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Грузовой поезд врезался в трактор в Перми, тракторист получил серьезные травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России в мессенджере ТамТам.
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Грузовой поезд врезался в трактор в Перми, тракторист получил серьезные травмы, возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет России в мессенджере ТамТам.
«Поезд наехал на трактор в Перми. Тракторист, выехавший на путь, по которому двигался грузовой состав, получил серьезные повреждения. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства», — говорится в сообщении.